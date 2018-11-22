«Не ругайся, сейчас достану»: в Перми спасатели освободили застрявшую собаку

(стоп-кадр с видео Пермской городской службы спасения)

Спасатели Пермской городской службы спасения извлекли из бетонного плена собаку. От очевидца поступило сообщение о том, что голова животного застряла между фундаментом и бетонной плитой. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отодвинули плиту и освободили собаку.