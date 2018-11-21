В Перми из-за пожара в коммуналке эвакуировали 52 человека
В ночь на 21 ноября произошел пожар в коммунальной квартире 4-х этажного жилого дома по улице Сестрорецкая в Перми. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений из окна шел дым. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю до приезда огнеборцев самостоятельно вышли из дома 51 жилец, из них 17 детей. На пожар прибыли 15 человек личного состава, 6 единиц техники. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательной маски была выведена на свежий воздух 90-летняя пенсионерка. Женщина не пострадала. Площадь пожара составила 6 кв.м. В результате сгорели домашние вещи на кухне. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Проверка по факту пожара продолжается.
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