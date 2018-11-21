← В Перми из-за пожара в коммуналке эвакуировали 52 человека
Для Перми сочинят гимн
Городская дума приняла решение создать организационный комитет по разработке гимна Перми, утвердить Положение и состав организационного комитета. "У столицы Прикамья есть флаг и герб, необходимо завершить официальный ряд символов. Первая задача оргкомитета – сформировать комиссию из профессионалов, которая займется собственно вопросами создания музыки и текста, работой с авторами», – цитирует издание "Business-class" председателя гордумы Юрия Уткина. В состав оргкомитета планируется включить депутатов городского парламента, представителей администрации Перми и общественности.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми из-за пожара в коммуналке эвакуировали 52 человека
В Перми впервые на площади у памятника «Миг на взлете» появится каток
«Новогор» восстановил водоснабжение на Парковом
Пермяки голосуют за «Пермский бренд»
В Перми соберутся МИГи
Коммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школа
Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми
Проект достройки «Первого пермского микрорайона» будет готов к маю 2019 года
Пермские дошколята сыграют в робофутбол
Виктор Агеев: появление IKEA в Перми зависит от руководства самой компании
Добавить комментарий: