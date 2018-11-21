Для Перми сочинят гимн

Городская дума приняла решение создать организационный комитет по разработке гимна Перми, утвердить Положение и состав организационного комитета. "У столицы Прикамья есть флаг и герб, необходимо завершить официальный ряд символов. Первая задача оргкомитета – сформировать комиссию из профессионалов, которая займется собственно вопросами создания музыки и текста, работой с авторами», – цитирует издание "Business-class" председателя гордумы Юрия Уткина. В состав оргкомитета планируется включить депутатов городского парламента, представителей администрации Перми и общественности.