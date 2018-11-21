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Для Перми сочинят гимн

Пермь

Городская дума приняла решение создать организационный комитет по разработке гимна Перми, утвердить Положение и состав организационного комитета. "У столицы Прикамья есть флаг и герб, необходимо завершить официальный ряд символов. Первая задача оргкомитета – сформировать комиссию из профессионалов, которая займется собственно вопросами создания музыки и текста, работой с авторами», – цитирует издание "Business-class" председателя гордумы Юрия Уткина. В состав оргкомитета планируется включить депутатов городского парламента, представителей администрации Перми и общественности.


Опубликовано: 21.11.2018 в 15:06 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми из-за пожара в коммуналке эвакуировали 52 человека

Вице-мэр Перми Сергей Романов подал в отставку →

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