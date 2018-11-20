«Новогор» восстановил водоснабжение на Парковом
Как нам сообщили в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье" водоснабжение в микрорайоне Парковый восстановлено в 19:00. Напомним, сегодня днем там случился коммунальный потоп - из-за утечки на водопроводе залило одну из улиц возле школы №59. Без водоснабжения остались школа и детский сад, а также жители домов по проспекту Парковый, 8, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 14, ул. Желябова, 10, Подлесной, 9б. Всего около 1800 человек. В районе был организован подвоз воды. По словам представителей "Новогор-Прикамье", причиной аварии стала продольная трещина - старая чугунная труба, скорее всего, не выдержала перепада температур.
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