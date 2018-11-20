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Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми
Депутаты Пермской городской думы одобрили предложение мэрии о выкупе в муниципальную собственность здания по адресу Чернышевского, 17в для детского сада. Он будет рассчитан на 120 мест. «В декабре будем объявлять конкурс на закупку оборудования. Планируется, что детсад начнет свою работу в первом квартале 2019 года», - сообщила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева. Стоимость объекта составляет около 105 миллионов рублей. Приобретение здания позволит привлечь более 50 миллионов рублей из федерального бюджета, остальное - это средства регионального и муниципального бюджетов. Здание на Чернышевского 17в планировалось выкупить еще в прошлом году, однако возникли сложности, поскольку земельный участок находился в собственности министерства обороны. Позже право собственности перешло к Росимуществу. Как ранее заявила Людмила Гаджиева, процесс передачи земельного участка в муниципальную собственность будет упрощен после приобретения детсада.
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