Проект достройки «Первого пермского микрорайона» будет готов к маю 2019 года

«Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования» подвело итоги открытого конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ по «Первому пермскому микрорайону», квартиры в котором ждут 287 семей. Как сообщается на сайте министерства строительства и архитектуры Пермского края, победителем признана компания «Пермпромпроект». Контракт с победителем будет заключен до 20 декабря 2018 года. Согласно условиям контракта подрядчик обязан выполнить все работы в течение 150 дней. После прохождения государственной экспертизы проекта будет определена стоимость достройки объекта.

Ранее АО «ПАИЖК» провело обследование 12 домов "Первого пермского микрорайона". Согласно заключению экспертов, 11 домов будут пригодны для проживания после достройки, а один придется снести и построить заново. Напомним, что первую очередь этого пермского "долгостроя" должны были сдать ещё в третьем квартале 2015 года. Сначала сроки сдачи были нарушены, но затем, весной 2016 года, строительство прекратилось совсем. 31 июля 2017 года застройщик "Первого пермского микрорайона" был признан банкротом. Также по факту хищения денежных средств при строительстве заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".