Пермские дошколята сыграют в робофутбол

(фото: /пресс-служба администрации г. Перми)

21 ноября состоятся первые в Перми соревнования по робофутболу среди детей дошкольного возраста. В них примут участие восемь команд из детских садов города. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, соревнования будут проводиться с использованием конструкторов Mbot, а оценить мастерство игроков предстоит педагогам в области образовательной робототехники, судейство будут осуществлять тренеры по футболу. Все участники соревнований получат призы и дипломы. Турнир по робофутболу начнется в 10:00 на базе детского сада №410 (улица Танцорова, 28).