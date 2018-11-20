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Пермские дошколята сыграют в робофутбол
(фото:Александра Пермякова/пресс-служба администрации г. Перми)
21 ноября состоятся первые в Перми соревнования по робофутболу среди детей дошкольного возраста. В них примут участие восемь команд из детских садов города. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, соревнования будут проводиться с использованием конструкторов Mbot, а оценить мастерство игроков предстоит педагогам в области образовательной робототехники, судейство будут осуществлять тренеры по футболу. Все участники соревнований получат призы и дипломы. Турнир по робофутболу начнется в 10:00 на базе детского сада №410 (улица Танцорова, 28).
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