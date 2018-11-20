Виктор Агеев: появление IKEA в Перми зависит от руководства самой компании

Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты вновь затронули вопрос о строительстве в Перми торгового центра шведской компании IKEA. Первый заместитель главы городской администрации Виктор Агеев заявил, что руководством компании было принято решение прекратить строительство новых ТЦ за пределами Подмосковья. «Это обусловлено сложной логистикой. Никаких ограничителей, связанных с выделением земельного участка в Перми нет. Мы по-прежнему в первом приоритете у компании, при изменении политики размещения торговых центров. Когда эта политика будет изменена - это зависит от совета директоров IKEA” - сообщил Виктор Агеев.

Напомним, вопрос размещения IKEA в Перми обсуждается уже более 10 лет. К примеру, в 2006 торговый центр хотели построить в районе села Кондратово. Позже ритейлер якобы интересовался участком площадью 30 га в микрорайоне Ива - строительство там ТЦ "Мега" с магазином IKEA планировалось завершить к 2020 году. Однако летом 2016 года компания IKEA официально отказалась от реализации этого проекта.