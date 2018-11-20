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Романтический ужин закончился дракой: женщина избила гражданского мужа
В Кочевском районе романтический вечер одной пары закончился дракой. Во время ужина мужчина оскорбил свою даму, завязалась ссора. Исчерпав словесные аргументы, женщина выгнала своего гражданского мужа за дверь, но перед этим несколько раз ударила его ногой в грудь - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. Мужчина написал заявление в полицию. Суд признал женщину виновной по статье «Побои» и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Женщина не оплатила его в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении неё протокол и направил для рассмотрения в суд, в результате чего ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток. В настоящее время должница отбывает наказание.
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