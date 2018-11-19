Маршрутки названы самым опасным видом транспорта

Всероссийский соцпрос на предмет выявления самого опасного вида транспорта провел "ВЦИОМ-Спутник" среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, сообщает сайт Вести.RU. В итоге, большая часть респондентов (47%) посчитали, что самый опасный вид транспорта - это маршрутки. Опрошенные назвали и причину своих опасений при пользовании маршрутками: 31% респондентов боятся аварий по вине водителя. Самолет посчитали опасным видом транспорта 38% опрошенных, и 30% авиапассажиров боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства. Еще 23% респондентов уверены, что самым опасным средством передвижения является междугородний автобус, 17% - наземный городской транспорт.