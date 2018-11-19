В Перми пройдет краевой форум старшего поколения

20 ноября в ПДНТ «Губерния» с 10 до 14 часов пройдет краевой общественный форум старшего поколения. Это проект, охватывающий все стороны жизни людей зрелого возраста. Форум объединяет на одной площадке представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций и активных людей пожилого возраста. Организатором мероприятия выступил краевой совет женщин. В программе форума: выставка-презентация, посвященная развитию форм самозанятости старшего поколения в Пермском крае, консультационная площадка «Экспресс – диагностика здоровья», круглые столы и секционные заседания по самым разным вопросам, награждение победителей конкурса краевых и муниципальных СМИ на лучший материал о старшем поколении и многопоколенных семьях, формировании уважительного отношения к ним.