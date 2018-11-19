60 лет пермскому телевидению: вся история на одном сайте

В честь 60-летия пермского телевидения создан единый интернет-ресурс permtv60.ru. На одном сайте собрана информация о том, как появилось телевидение Прикамья: хроника важнейших событий, уникальные фотографии и документы, истории тех, кто создавал пермское телевидение. Ирина Волкова, Владимир Пестряков, Павел Эпштейн, Лев Футлик, Владимир Саганов, Владимир Чесноков, Маргарита Гробовая, Григорий Барабанщиков, Александр Тиунов, Владимир Кремлев, Семен Токман и многие-многие другие профессионалы своего дела - все они внесли неоценимый вклад в развитие пермского телевидения, создавали всенародно любимые программы и фильмы. Отдельные разделы сайта посвящены творческому объединению «Пермьтелефильм» и 25-летию телевидения Коми Округа.