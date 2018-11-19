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Служебная собака Чара помогла отыскать пропавшего мужчину
В Прикамье служебная собака Чара помогла разыскать пропавшего человека. В Очере мужчина обратился в полицию и сообщил, что его брат родолжительное время не выходит на связь. Самостоятельный поиск пропавшего результатов не принес. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, была сформирована специальная группа, включая кинолога Михаила Панкратова со служебной собакой по кличке Чара. Оперативники обследовали возможные места нахождения пропавшего гражданина. Овчарка сразу взяла след и привела к заброшенному дому на одной из улиц деревни Очерского района, где находился пропавший. Оказалось, что мужчина просто не предполагал, что его могут искать.
(фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю)
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