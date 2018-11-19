«Счастье» вернут на пермскую набережную в начале декабря

Работы по восстановлению арт-объекта «Счастье не за горами» будут завершены 2 декабря, сообщили изданию «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми. Еще некоторое время понадобиться для транспортировки и монтажа.

Напомним, 11 октября текущего года на набережной реки Камы испортили арт-объект, один из символов Перми - надпись "Счастье не за горами". Слово «счастье» было превращено в слово «смерть». Вскоре арт-объект полностью демонтировали. В результате противоправных действий городской администрации (на балансе которой находится арт-объект) был причинен ущерб. Было возбуждено дело по статье «вандализм». Позже, с явкой с повинной в полицию обратился пермский художник Алексей Илькаев.

16 ноября суд вынес решение по этому делу. Как нам сообщил адвокат Сергей Калкатин, уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении Алексея Илькаев было прекращено. Суд назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, Алексей Илькаев возместил затраты на восстановление арт-объекта в размере 44 468 рублей.