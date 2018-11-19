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Пермяк Евгений Климов одержал историческую победу
В Польше стартовал юбилейный, 40-й сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На этапе открытия выступили пятьдесят сильнейших летающих лыжников планеты. Победу одержал пермский спортсмен Евгений Климов, который захватил лидерство после первого прыжка и в финальной попытке только упрочил свои позиции, - сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края. Второе место у немецкого спортсмена Штефана Ляйе, третьим стал японский летающий лыжник Рюю Кобаяши.
Победа Евгения Климова на этапе Кубка мира - первая в истории сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина (в последний раз этап Кубка мира сборная СССР выигрывала более 40 лет назад).
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Финляндии через неделю, а в первых числах декабря летающие лыжники встретятся на трамплинах Нижнего Тагила.
Напомним, в октябре 2018 года Евгений Климов совершил еще одно спортивное достижение - впервые в истории сборной России он выиграл летний Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина.
Фото: fis-ski.com
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