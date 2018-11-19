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В Прикамье изъято более 20000 литров контрафактного спиртного
В Пермском крае из незаконного оборота изъято свыше 10700 литров алкогольной и порядка 10500 литров спиртосодержащей продукции. На территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, по итогам проверок возбуждено 26 уголовных дел, выявлено 424 административных правонарушения.
Так, например, в Чайковском при продаже фальсифицированного алкоголя из гаража задержан местный житель. Было изъято порядка 500 бутылок водки различных наименований. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).
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