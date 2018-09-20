Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← С мигалками до роддома

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России →

В Кировской области задержан вор-путешественник из Перми

вор

(фото сайта vyatka-grad.ru)

Нигде не работающий житель Пермского края, 1959 года рождения, отправился пешком из Перми в Нижний Новгород. По пути мужчина добывал средства к существованию с помощью краж. Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, в населенном пункте Верхошижемье (Кировская область) «путешественник» залез в дом к местной жительнице и похитил продукты питания и вещи на общую сумму более 3 тысяч рублей. Когда подозреваемого задержали, при нем нашли сотовый телефон, который ранее был похищен в одном из садоводческих обществ на окраине Кирово-Чепецка. Уже установлена причастность «гастролера» к 5 хищениям из садовых домиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор. В настоящее время ранее судимый мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Метки: В России, Преступления

Опубликовано: 20.09.2018 в 11:22 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

С мигалками до роддома

В Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й класс

В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

Суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

За кота ответит

Учителя не будут заглядывать в холодильники пермяков

Ворвался в квартиру, связал ребенка и вынес вещи

В Перми издан сборник воспоминаний ветеранов уголовного розыска

В Пермь на заработки

Переходим на «цифру»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← С мигалками до роддома

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России →

Обратите внимание

в Перми

Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»

Депутаты Заксобрания рассматривают поправки в девять региональных законов.
20.09.2018 в 12:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

В Перми за звание сильнейших будут бороться 353 атлета из 32 стран.
20.09.2018 в 12:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Пермь. Новости культуры 19.08.2018

Обзор главных культурных событий региона.
20.09.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермь собрала побратимов со всех уголков света

В Перми открылся яркий и многоязычный фестиваль городов побратимов Перми.
20.09.2018 в 10:58

Метки: в Перми, Культура, Общество

Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

В Перми сотрудниками ФСБ были задержаны члены запрещенной религиозной организации Свидетели Иеговы.
20.09.2018 в 10:36

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году

Каждый работающий россиянин получит по второму полноценному отдыху
20.09.2018 в 12:31

Метки: В России, Общество

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

В Перми за звание сильнейших будут бороться 353 атлета из 32 стран.
20.09.2018 в 12:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России

РИА «Новости» составило список самых красивых и умиротворяющих пейзажей России
20.09.2018 в 12:02

Метки: В России, в Пермском крае

В Кировской области задержан вор-путешественник из Перми

Безработный пермяк собирался дойти пешком до Нижнего Новгорода
20.09.2018 в 11:22

Метки: В России, Преступления

В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

В аэропорту Кольцово задержали предпринимателя, который привез из Турции 56 килограммов одежды
19.09.2018 в 16:00

Метки: В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году28 дней отдыха: утвержден график переноса праздников в 2019 году

Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»

В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбеВ Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе

Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест РоссииРека Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России

Пермь. Новости культуры 19.08.2018Пермь. Новости культуры 19.08.2018

Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будутНовые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут

В Кировской области задержан вор-путешественник из ПермиВ Кировской области задержан вор-путешественник из Перми

Пермь собрала побратимов со всех уголков светаПермь собрала побратимов со всех уголков света

Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частичноЗадержанные Свидетели Иеговы признали вину частично

Интернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступаИнтернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступа

Телепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленныеТелепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленные

Пленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросовПленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросов

С мигалками до роддомаС мигалками до роддома

Пермякам показали танцующую картошкуПермякам показали танцующую картошку

«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»

Вести Кудымкар 19.09.2018Вести Кудымкар 19.09.2018

В Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й классВ Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й класс

Инспекция холодильников отменяетсяИнспекция холодильников отменяется

Свидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободыСвидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободы

В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазинаВ Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

Дело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговораДело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Вердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазахВердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазах

«Невольницы» - пьеса на все времена«Невольницы» - пьеса на все времена

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятыхПравительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

В Перми стартует чемпионат края по плаваниюВ Перми стартует чемпионат края по плаванию

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную