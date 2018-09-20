В Кировской области задержан вор-путешественник из Перми

Нигде не работающий житель Пермского края, 1959 года рождения, отправился пешком из Перми в Нижний Новгород. По пути мужчина добывал средства к существованию с помощью краж

. Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, в

населенном пункте Верхошижемье (Кировская область) «путешественник»

залез в дом к местной жительнице и похитил продукты питания и вещи на общую сумму более 3 тысяч рублей. Когда подозреваемого задержали, при нем нашли сотовый телефон, который ранее был похищен в одном из садоводческих обществ

на окраине Кирово-Чепецка

.

Уже

установлена причастность «гастролера»

к 5 хищениям из садовых домиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор