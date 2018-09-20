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Река Чусовая вошла в десятку самых красивых мест России
(фото сайта nat-geo.ru)
Река Чусовая вошла в десятку самых красивых и спокойных мест России. Список был составлен РИА «Новости». Чусовую оценили за сотни живописных скал, которые высятся по берегам реки. Также в рейтинг попали озеро Элтон (Волгоградская область), национальный парк «Таганай» (Челябинская область), плато Путорана (Красноярский край), Кучерлинское озеро (Республика Алтай), Шиханы (Башкортостан), система озер Селигер (Тверская и Новгородская области), Убсунурская котловина (Республика Тыва), мыс Тарханкут (Крым), горный массив Хибины (Мурманская область).
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