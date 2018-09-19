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← В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

В Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й класс

школа 37

(фото сайта shkola37.perm.ru)

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила обращение законного представителя несовершеннолетней по факту незаконного отказа администрацией школы в приеме на обучение в 10-й класс подростка. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было установлено, что ребенку, окончившему 9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми и прошедшему государственную итоговую аттестацию, решением комиссии отказано в зачислении в 10-й класс образовательной организации. Причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу. Однако данный отказ в зачислении ребенка в общеобразовательную организацию является грубым нарушением его законных прав и интересов на получение общедоступного и бесплатного образования.

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Орджоникидзевского района г. Перми указанное юридическое лицо признано виновным и привлечено к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Кроме этого, в ходе проверки прокуратурой выявлен локальный документ, действующий в данной школе - «Положение о порядке приема обучающихся». Было установлено, что оно противоречит законодательству и предусматривает преимущественное право приема на свободные места детей и внуков сотрудников школы и социальных партнёров, работающих с учреждением на договорной основе. На указанный акт прокуратурой вынесен протест с требованием приведения документа в соответствие с действующим законодательством.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования все нарушения устранены, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, права несовершеннолетней ученицы восстановлены в полном объеме.

Метки: в Перми, Образование, Общество

Опубликовано: 19.09.2018 в 17:08 в рубрике - Новости T7-inform

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