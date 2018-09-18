В Перми издан сборник воспоминаний ветеранов уголовного розыска
(фото сайта perminfo.com)
Выпуск книги "Неизвестный уголовный розыск» приурочен к 100-летию создания российской службы уголовного розыска. Издателем выступил Пермский краевой фонд содействия правоохранительным органам «Прикамье». Как сообщается на сайте perminfo.com, на страницах сборника ветераны сыска и действующие оперуполномоченные приоткрывают тайны расследования громких дел, рассказывают о курьёзных случаях на службе, об опасных контактах с преступным миром, благодаря которым раскрывались самые запутанные преступления. Так например, читатели узнают о борьбе с бандитскими группировками в «лихие» 90-е, а также хронологию устранения последствий и расследования крушения «Боинга» в Перми 14 сентября 2008 г. Кроме того, книга знакомит читателей со всеми руководителями, возглавлявшими в Прикамье уголовный розыск на протяжении столетия. Всего в сборнике упомянуто около 500 сотрудников уголовного розыска.
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