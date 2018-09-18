В Пермь на заработки

Специалисты компании «HeadHunter» изучили базу резюме и выяснили, куда люди готовы ехать ради работы. Первое место среди самых популярных для переезда регионов России заняла Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем - Краснодарский край. Как сообщает РИА «URA.RU», по данным исследования, в Пермский край готовы переехать порядка 5тысяч граждан. Для сравнения, поработать в Свердловской области не против 20 тысяч россиян. При этом, больше всех работой в Перми интересуются жители Москвы (13,4%), Екатеринбурга (9,6%), Ижевска (6,5%). Желаемый уровень зарплат разный: москвичи хотят получать в Перми 120 тысяч рублей, свердловчане - 68 тысяч, ижевчане - 50 тысяч. В запросах по профессиональным отраслям в основном лидируют «Производство», «Топ-менеджмент», «Продажи» и «ИТ, телеком».