Переходим на «цифру»

Согласно Указу Президента России Пермский край вместе со всей страной готовится с января 2019 года перейти на цифровое телевизионное вещание. Что это означает для телезрителей? Давайте разберемся.

Зачем нужен переход на цифровое эфирное телевидение?

Для того, чтобы обеспечить население на всей территории Российской Федерации бесплатным цифровым эфирным вещанием, в стране осуществили масштабную программу по созданию необходимой инфраструктуры. Меньше чем за 10 лет было построено порядка 10 тысяч передатчиков. Для чего нужна была такая глобальная работа? Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно значительно превосходит аналоговое телевидение по качеству изображения и звука, более устойчиво к помехам. А главное, пакетный принцип вещания цифрового телевидения позволяет телезрителям смотреть большее количество телеканалов: не два – четыре, как было до недавнего времени в большинстве мелких населенных пунктов, а порядка двадцати. «Сегодня у нас более 94% населения охватывает эфирное аналоговое телевещание. То есть в хорошем качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только два канала: «Первый канал» и «Россия-1», – отмечает губернатор Пермского края Максим Решетников. – Такая ситуация в основном характерна для пунктов с населением менее 100 тысяч человек. Переход к цифровому эфирному телевизионному вещанию позволит охватить «цифрой» 99% всех жителей края. Оставшийся 1% – те, кто не попадает в зону охвата цифрового эфирного телевизионного вещания, – будут переведены на спутниковое телевидение».

В настоящий момент почти во всех населенных пунктах Пермского края уже доступны в отличном качестве 10 телеканалов, входящих в первый пакет (мультиплекс) цифрового эфирного телевидения. Это «Первый канал», «Россия-1», «Россия-Культура», «Россия-24», «НТВ», «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВЦ», «Карусель», «OTP». А также три радиоканала: «Радио России», «Радио «Маяк», «Вести ФМ». К концу 2018 года жители Пермского края получат возможность принимать и второй мультиплекс, который включает еще 10 телеканалов: «СТС», «ТНТ», «РЕН ТВ», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «Спас».

Принципиально важный момент: в отличие от кабельного и спутникового телевидения цифровое эфирное телевидение бесплатно для телезрителей!

Что будет с аналоговым телевещанием?

Аналоговое телевизионное вещание будет постепенно вытесняться цифровым телевещанием вплоть до полной замены старого аналогового вещания на современное цифровое. Уже с середины января 2019 года в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек общероссийские обязательные общедоступные телеканалы («Первый канал», «Россия-1» и т. д.) продолжат вещание через наземные станции только в цифровом формате. В городах с населением более 100 тысяч человек (Перми, Березниках) аналоговое вещание пока сохранится. Для пользователей кабельного и спутникового телевидения ситуация не изменится.

Как будет организовано телевещание в населённых пунктах, не охваченных цифровым эфирным Телевидением?

В Пермском крае из 2700 населенных пунктов только 234 не попадают в зону охвата цифрового эфирного телевидения. Наиболее крупные из них – это села Кын, Рождественск, Уральское, поселки Валай и Усть-Черное. С полным списком таких населенных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства информационного развития и связи Пермского края mirs.permkrai.ru – проверьте, не входит ли ваше село, деревня, поселок в этот перечень. Жители населенных пунктов, которые входят в этот список, смогут смотреть спутниковое телевидение – возможность принимать его есть на территории всего Пермского края. Правительство России и правительство Пермского края также прорабатывают вопрос обеспечения таких населенных пунктов средствами трансляции телеканалов через Интернет. А жителям этих населенных пунктов следует озаботиться вопросом приобретения оборудования, необходимого для приема телевизионного сигнала со спутника или через Интернет.

Как определить, какой у вас тип телевещания?

Это очень просто – достаточно приглядеться к логотипам телеканалов, когда вы смотрите телевизор. Специально для того, чтобы телезрители смогли определить, в каком формате они смотрят телевизор, некоторые телеканалы разместили рядом со своими логотипами в верхнем правом углу экрана букву «А». Это, к примеру, «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «СТС». Если вы не видите букву «А» рядом с логотипами этих телеканалов, значит, вы уже смотрите цифровое эфирное, спутниковое или кабельное телевидение, и никаких шагов вам предпринимать не нужно.

Что делать, если у вас аналоговое телевещание?

Если вы обнаружили, что всё еще смотрите аналоговое телевидение, пора подумать о подключении цифрового эфирного. Что для этого нужно?

Во-первых, антенна дециметрового диапазона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная – в зависимости от условий проживания), стоимостью примерно от 300 рублей. Всеволновая антенна тоже подойдет, а вот антенна метрового диапазона – нет.

Во-вторых, телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Большинство современных телевизоров, купленных в последние годы, поддерживают такой стандарт. Подобный телевизор достаточно подключить к антенне дециметрового диапазона и настроить на прием цифрового эфирного телевидения.

Однако «цифру» можно подключить и к телевизору более старой модели, если приобрести специальную цифровую приставку стандарта DVB-T2. Сейчас в продаже есть более 300 моделей таких приставок, цены на них начинаются от 550 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

В Пермском крае координацию работ по переходу на цифровое эфирное телевидение осуществляет филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр. По всем вопросам перехода на «цифру» звоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-220-20-02.

Кому окажут материальную поддержку?

Максим Решетников подчеркнул, что в переходный период правительству Пермского края особенно важно проконтролировать наличие в магазинах цифровых ТВ-приставок и организацию консультаций для населения в многофункциональных центрах и администрациях муниципальных образований. А также обеспечить материальную помощь социально незащищенным категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, жителям, которые относятся к данным категориям и проживают в населенных пунктах, охваченных цифровым телевидением, будет оказана социальная поддержка в размере до 1000 рублей для приобретения необходимого оборудования (цифровой приставки, антенны). Если же населенный пункт цифровым эфирным телевизионным вещанием не охвачен, сумма может быть увеличена до 6000 рублей – для покупки спутникового оборудования.

По вопросам оказания материальной помощи на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного (и спутникового) телевидения необходимо обращаться в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по месту жительства. Обращаться за компенсацией следует уже после покупки и установки оборудования (нужно будет заполнить заявление, предъявить кассовый и товарный чеки). Однако если у представителя одной из перечисленных категорий нет возможности самостоятельно приобрести и установить такое оборудование, он также может обратиться в территориальное управление минсоца для получения сопровождения в покупке.