Сборная России по баскетболу может сыграть в Перми

Домашний матч отборочного турнира Кубка мира-2019 против команды Чехии сборная России проведет в Санкт-Петербурге, Перми или Мытищах. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, сообщает "РИА Новости". Сборная России в воскресенье в Химках обыграла команду Болгарии со счетом 77:73 в рамках второго этапа отборочного турнира Кубка мира. Следующие матчи наши баскетболисты проведут 30 ноября против команды Финляндии на выезде и 3 декабря против сборной Чехии дома.

"По игре с чехами в декабре у нас три опции: будем играть в Петербурге, Перми или Мытищах. Пока решения нет", - сказал Андрей Кириленко журналистам.