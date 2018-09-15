Пропавший в Перми скульптор-керамист найден погибшим

32-летний пермяк Денис Григораш, известный в Перми скульптор-керамист, пропал 12 сентября в районе шоссе Космонавтов. Его супруга сообщила на своей странице в соцсети, что утром Денис уехал в сторону магазина «Леруа Мерлен», в 11:00 он последний раз выходил на связь. К поискам мужчины подлючились десятки волонтеров. Сегодня мужчину нашли погибшим в Балатовском лесу, недалеко от остановки "Одоевского". Как сообщается, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.