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Специальный репортаж: Пермский молодёжный форум

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Молодежный форум

В Перми прошел третий Молодежный форум. Участие в нем приняли почти 1700 человек. В качестве спикеров и экспертов выступили предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусств. Самые оживленные дискуссии развернулись на площадках, посвященных волонтерству, киберспорту и молодежной политике.

Главной площадкой форума стала территория завода "Ремпутьмаш", из цехов которого специально к событию вывезли неработающее оборудование, после чего провели косметический ремонт, сохранив при этом атмосферу «индастриал».

Открывал форум губернатор Пермского края. В открытом диалоге с пермской молодежью Максим Решетников рассказал, какое будущее для них планируют местные власти.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам очень важно чтобы молодежь видела себя в крае, развивала себя в крае, понимала, что в крае делается. Потому что им дальше это все продолжать. Наши проекты выходят за рамки одного года, двух и даже пятилетки. Они очень длинные. Это и развитие производства, инфраструктура и социальная сфера. Важно, чтобы молодежь это все понимала и была готова участвовать, а в какой-то момент принять все на свои плечи. Уже сейчас надо готовить тех, кто придет нам на смену".

После открытия для участников форума начались мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, а также презентации бизнес-кейсов и медиапроектов. Самые оживленные дискуссии развернулись на площадках, посвященных волонтерству, киберспорту и молодежной политике.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Общая сверхзадача - показать, что Пермский край это место для активных людей, есть где активности свои проявить, где можно стать тем человеком, которым ты планируешь стать. Пермь - пространство возможностей. Есть и задачи этого года, по 8 площадкам народ собирается, сам планирует свой график, ставит задачи на год вперед, сам говорит, что не получилось в прошлом году - значит надо сделать в этом году. Ребята у нас активные, везде, всюду, от начала до конца!".

Почти каждый сегодня имеет страничку в соцсетях. На площадке «Молодежные медиа» рассказали, если правильно вести свой аккаунт, на этом можно заработать неплохие деньги. Эксперты для начала посоветовали собравшимся как можно реже менять аватарку на своей страничке. Ведь тем, кто часто ее меняет, меньше доверяют. Также на форуме нашлось место и для тех, кто устал от лекций. Любой желающий мог попытать свои силы в скалодроме.

Для тех, кто высоты боится, но все же непрочь окунуться в экстрим - нашлась альтернатива - симулятор лыжной трассы. Испытавшие на себе уверяют - компьютерные снежные горы ничуть не хуже горнолыжных склонов Губахи.

Одним из самых ожидаемых спикеров стал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он прочитал лекцию об основных сценариях будущего российской экономики.

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: "В новом поколении каждый второй может делать несколько дел одновременно. Слушать лекцию, тут же гуглить, и тут же общаться в сети. Вопрос - как из этого сделать что-то принципиально новое и важное. Это путь к тому, чтобы новое поколение получили хорошее конкурентное позиционирование на мировых рынках".

Актуальную для жителей Перми и края лекцию прочитал российский и немецкий архитектор Сергей Чобан. Он рассказал о роли молодежи в формировании городской среды. Эксперт поделился опытом реализации масштабных градостроительных проектов в России и Европе, и перешел к частному, отметив, что площадка, где проходит форум, ему очень понравилась.

Сергей Чобан, российский и немецкий архитектор: "Такие площадки обладают наибольшим потенциалом, они в центре города, рядом набережная. До этой территории легко и дойти и доехать. Мы сегодня прошли пешком минут 15 - прекрасный путь по красивому центру. Во-вторых, здесь есть интересная субстанция строительная. Мы стоим в пространстве цеха, но само по себе пространство, сегодня цех даже не должен быть таким. Потому что требования к месту производства поменялись".

Участники форума вместе с экспертами обсудили проблемы и современной урбанистики. Молодые люди в возрасте до 35 лет показали свои проекты экспертам и рассказали, что бы они хотели видеть в родном городе, где хотели бы построить культурный центр, а где организовать парк. Отдельно речь зашла и про актуальные шрифты и выбор логотипов для культурных учреждений.

Те, кто хорошо поработал, могут и хорошо отдохнуть. Например, зажечь под хиты группы «Квест Пистолз». Именно их концертом и завершился третий Пермский молодежный форум.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.09.2018 в 16:05 в рубрике - Новости T7-inform

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