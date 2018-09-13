В Кунгуре полицейские нашли пропавших школьников

Сообщение об исчезновении двоих несовершеннолетних в Кунгуре поступило в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю вечером 12 сентября 2018 года. По данному факту, для полного и всестороннего установления всех обстоятельств исчезновения детей, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), сообщается на сайте СУ СК России по Пермскому краю. В Кунгуре были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей, волонтеров и местных жителей. Удалось установить, что 11 сентября 2018 года двое мальчиков 2005 года рождения, после окончания занятий вышли из здания школы, расположенной по улице Карла Маркса,3, но домой не вернулись. Сегодня, спустя двое суток, ребят удалось обнаружить сотрудникам уголовного розыска. Подростки прогуливались по местной набережной. Сейчас следователи выясняют причины, побудившие школьников уйти из дома.