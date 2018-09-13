Граждан предпенсионного возраста защитит Уголовный кодекс
(фото с сайта Государственной Думы РФ)
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. Поправки внес президент России Владимир Путин. В документе отмечено, что под предпенсионным возрастом понимается «возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости». Как сообщается на официальном сайте Госдумы, в Уголовном кодексе появится статья «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Нарушителям будет грозить либо штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.
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