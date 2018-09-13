За отдых в Таиланде пермяки заплатят больше всех
Пермякам предлагают самые дорогие путевки в Таиланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис OneTwoTrip, который провел исследование стоимости путевок в предстоящий зимний сезон. Оказалось, что для жителей Перми стоимость путевки на двоих в декабре начинается от 115 500 рублей. Немного дешевле аналогичный отдых обойдется жителям Тюмени и Нижнего Новгорода- туры из этих городов стоят 103 000 рублей и 100 500 рублей соответственно. Самые недорогие путевки в Таиланд смогут купить жители Москвы (56 тысяч рублей) и Новосибирска (64 тысячи рублей).
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