Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» представляет программу этого года

22 июля на берегу Широковского водохранилища в Губахе стартует основная программа седьмого ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой». Открывает ее спектакль-променад «Прогулки по набережной. Катерина» по пьесе Островского «Гроза» в постановке театра «Доминанта». Спектакль впервые был представлен в прошлом году объединённой труппой артистов театра из Губахи, Москвы, Петербурга и Перми.

На следующий день свою работу покажет пермский театр «Новая драма». Пьеса Брехта «Мамаша Кураж» будет представлена на руинах посёлка Верхняя Губаха, который давно называют «городом-призраком». Здесь же на следующий день состоится предпремьерный показ спектакля «Черный монах» по одноимённой повести Чехова губахинского театра. Режиссером-постановщиком обоих проектов выступает Дмитрий Огородников. Премьерные показы «Черного монаха» пройдут 27, 28 и 29 июля.

Вечером 24 июля на Рудянском спое горы Крестовой, где в конце июня фестиваль открыл грандиозный гала Пермской оперы, состоится еще одно музыкальное событие – проект «Сила места. Конгломерат на Крестовой». Он объединит современный балет и авторское короткометражное кино. В первой части зрителей ждет моноспектакль хореографа Сергея Райника «Молёбка на Крестовой». Во второй – три короткометражки постоянных участников фестиваля – Дмитрия Огородникова, Варвары Огородниковой и Кирилла Зайцева.

Два последних дня фестиваля будут отданы приглашенным коллективам. Екатеринбургская «Галёрка» сыграет в «Городе-призраке» спектакль «Гудбай, Берлин». На следующий день театр из города Белая Холуница Кировской области покажет «Антигону».

Любовь Зайцева, директор театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой», художественный руководитель театра «Доминанта»:

– Русские поместья и уездные города, Берлин и парадоксальная Польша, древние Фивы и таинственная пермская Молёбка. Казалось бы, увидеть столь разные по духу и атмосфере места в одной точке – идея слегка сумасбродным, но такие задачи мы с легкостью решаем на ландшафтом фестивале «Тайны горы Крестовой» уже семь лет подряд. В этом году мы пригласили театры, работающие в самых разных жанрах, имеющие подчас противоположные художественные устремления, что, мне кажется, лишь придаст фестивалю динамики.