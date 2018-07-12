Пермская органистка принимает участие в IV Международных органных ассамблеях в Калининграде

Органистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская принимает участие в IV Международных органных ассамблеях в Калининграде, посвященных 10-летнему юбилею Большого органа.

Это уже не первое участие Пермской филармонии в масштабных проектах подобного рода: два года назад органистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская выступила с докладом «Пермский орган как феномен: исторический и социокультурный аспекты» на Всероссийском форуме «Органное искусство и его влияние на формирование культурной среды региона» в Сочи, а чуть позже вернулась из Москвы с XI Международного симпозиума «Орган в XXI веке», где участники со всего мира очень высоко оценили ее доклад «XI Международный фестиваль органной музыки Пермской краевой филармонии: традиционный и инновационный векторы развития».

Между тем, Евгения Камянская пригласила титулярного органиста Кафедрального Собора вКалининграде Мансура Юсупова на концерт, приуроченный к годовщине трагических событий в Кемерово, который состоится 25 марта 2019 года. В программе примет участие и Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии под управлением народного артиста Росси Владислава Новика. Также событие соединит два юбилея органов: пермского, которому в декабре 2018-го исполнится 15, и Большого калининградского, отмечающего 10-летие.

Кстати, кроме Евгении Камянской в работе Ассамблей приняли участие и две ее ученицы – молодые органистки Лиза Шабалина и Лиля Печёнкина.

Евгения Камянская, солистка Пермской краевой филармонии:

- Уже не первый раз слышу от маститых органистов, что в Перми налажена поставка органныхкадров для столиц. А если серьезно, то сегодня можно смело говорить о пермской школе органа. К примеру, еще одна моя ученица Майя Мокрецова – первый стипендиат в номинации «орган» Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» (президент – Денис Мацуев) этого года, недавно зачислена в Санкт-Петербургское училище им. Римского - Корсакова на специальность «орган».

Что же представляют собой IV Международные органные ассамблеи в Калининграде? Это серия органных концертов имастер-классов длямузыкантов, которые проходят вКафедральном соборе наострове Иммануила Канта.

Вера Таривердиева, директор Кафедрального собора, искусствовед:

- Органные ассамблеи проводятся вчетвертый раз. Инициировал их наш титулярный органист Евгений Авраменко, зачто ему огромное спасибо. В прошлом году я понаблюдала затем, какони проходят, ирешила, что поскольку мы органная столица России ибольше органных концертов, чем унас, нет, наверное, нигде вмире, то иассамблеи должны проводиться только всоборе наострове Канта.

Молодые органисты совсей России принимают участие вбольшой программе мастер-классов поинтерпретации иимпровизации, аделятся сними опытом выдающиеся музыканты- лауреаты международных конкурсов Эрван Ле Прадо (Франция) иМартин Шмединг (Германия). Лауреат международных конкурсов, преподаватель консерватории вфранцузском городе Кан, штатный органист ваббатстве Сент-Этьен ив Нотр-Дам-де Гибрэ, Ле Прадо выступил наконцерте-открытии ассамблей 9 июля. Завершит программу ассамблей выступление немецкого органиста, профессора Высшей школы музыки итанца вЛейпциге, лауреата международных конкурсов Мартина Шмединга.

Среди участников IV Международных органных ассамблей музыканты изМосквы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Читы идругих городов- 20 органистов совсей России. Они осваивают органное мастерство, общаются сколлегами, совершенствую свою игру вКафедральном соборе наострове Канта ив католическом храме Святого Адальберта. Отчетный концерт участников ассамблеи состоится 13 июля вКафедральном соборе.

Ранее Органные ассамблеи проходили вРиге, ас 2017 года местом их проведения стал Кафедральный собор Калининграда, уникальный органный комплекс которого какнельзя лучше подходит длямастер-классов: два органа, Большой иМалый (хоровой), связаны между собой, что позволяет одновременно играть наобоих инструментах. Для участников ассамблей это отличная возможность совершенствовать мастерство подруководством прославленных органистов