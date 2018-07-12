← Пермский ТЮЗ вступает в юбилейный сезон с планами на реконструкцию
Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» представляет программу этого года →
Гость студии Андрей Пономарев
Что представляет из себя прокурорский надзор за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний? Об этом в беседе с Юрием Филимоновым рассказывает начальник соответствующего отдела прокуратуры Пермского края Андрей Пономарев.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермский ТЮЗ вступает в юбилейный сезон с планами на реконструкцию
Стартовал проект «К школе готов!» благотворительного фонда «Я помогаю детям»
Пермский губернский оркестр приглашает на набережную
Прямой эфир. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков
Гость студии Татьяна Кондакова
Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов
Новая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детей
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Дмитрий Самойлов: «Качественное образование - одна из приоритетных тем»
«По следам селенитового медведя». Выпуск от 07.07.2018 г.
Добавить комментарий: