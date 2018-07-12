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Пермский ТЮЗ вступает в юбилейный сезон с планами на реконструкцию
Художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов в беседе со Светланой Бельской рассказывает об итогах 54-го театрального сезона и грандиозных планах на сезон 55-й.
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