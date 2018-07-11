Стартовал проект «К школе готов!» благотворительного фонда «Я помогаю детям»

Благотворительный фонд «Я помогаю детям» оказывает поддержку ребятам, находящимся в социально опасном положении, а также из нуждающихся многодетных и малообеспеченных семей г.Перми и Пермского края.В июне стартовал ежегодный социальный проект фонда «К школе готов!», направленный на подготовку ребят из нуждающихся семей к новому учебному году.

Для детей помощь в подготовке к школе - это возможность получать новые знания и навыки, чувствовать себя комфортно среди сверстников и добиваться поставленных целей. Так у подопечных фонда - семьи Кунгуриных, семеро детей и четверо из них - школьники. Несмотря на то, что родители стараются обеспечить ребят всем необходимым для роста и развития, подготовка к новому учебному году для них – задача непростая, ведь для этого необходимо больше 10000 рублей, а это почти половина их ежемесячного семейного дохода.

В прошлом году благодаря неравнодушным пермякам и волонтерам фонда удалось подготовить к 1 сентября более 2000 школьников. В этом году помимо семьи Кунгуриных в канцтоварах также нуждаются еще 4000 ребят не только из многодетных и малообеспеченных семей, но и находящихся в социально опасном положении. Проект проводится при содействии учебных заведений, а также Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Перми, Пермского района и края.

Благотворительный фонд «Я помогаю детям» призываетжителей города Перми к участию в процессе подготовки ребят к школе, чтобы тем самым оказать более масштабную поддержку нуждающимся семьям.