Пермский губернский оркестр приглашает на набережную
12 июля в 20 часов на берегу Камы возле букв "Счастье не за горами" Пермский губернский оркестр покажет дефиле программы, с которой коллектив ездил на Международный фестиваль в Санкт-Петербург.
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12 июля в 20 часов на берегу Камы возле букв "Счастье не за горами" Пермский губернский оркестр покажет дефиле программы, с которой коллектив ездил на Международный фестиваль в Санкт-Петербург.
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