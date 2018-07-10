Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов
В результате анализа закупок, проведённых Пермским театром оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермское УФАС России установило, что в период с декабря 2016 года по март 2017 года на электронной торговой площадке было проведено 6 открытых аукционов на оказание комплекса услуг по обеспечению проведения Дягилевского фестиваля общей начальной стоимостью более 14 миллионов рублей. Заявки на участие в пяти из этих аукционов были поданы только от 2 организаций – ООО «Ферентина»и ООО «Арт-А»,- оба лица были допущены к участиюв торгах.
Победителями торгов на четырёх аукционах стало ООО «Ферентина», ещё на одном – ООО «Арт-А». Вследствие пассивной конкурентной борьбы на торгах начальная цена контрактов была снижена крайне незначительно.
В ходе проверки аукционов Пермским УФАС России было установлено, что заявки от обоих участников подавались одновременно, из одного офиса, с указанием одних контактных данных. Из того же офиса ООО «Ферентина»и ООО «Арт-А» в дальнейшем подавалисвои ценовые предложенияна торгах. Юридически независимые, ООО «Ферентина»и ООО «Арт-А» несколько лет сотрудничали друг с другом, выдавая займы и заключая агентские договоры.
«Законом о защите конкуренции запрещается заключение соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. На торгах по пяти аукционам, в которых принимали участие только ООО «Ферентина»и ООО «Арт-А», мы видим, что максимальное снижение начальной цены в этих аукционах не превысило 6%, при том, что на ещё одном аналогичном аукционе, в котором принимал участие также независимый третий участник, в результате острой конкурентной борьбы цена контракта снизилась почти на 35 %»- пояснил заместитель начальника отдела контроля естественных монополий Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.
По итогам рассмотрения дела Комиссия УФАС признала ООО«Ферентина» и ООО «Арт-А» нарушившимиположениязакона «О защите конкуренции» в виде заключения и исполнения антиконкурентного соглашения и выдало ответчикам предписание придерживаться в дальнейшем самостоятельной ценовой политики на торгах.
Материалы антимонопольного дела будут далее переданы должностному лицу для возбуждения административного производства. ООО«Фарентина» и ООО «Арт-А», а также их директорам грозят штрафы, которые будут рассчитаны, исходя из выручки нарушителей и начальной цены заключённых контрактов.
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