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← Пермский край. Неделя за 159 секунд

Новая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детей

Вышла в свет дидактическая игра по развитию родной речи у детей дошкольного возраста «МИЯН ГÖГÖРЫН ОЛАН». Цель игры – формирование и развитие первоначальных умений и навыков владения коми-пермяцким языком у детей дошкольного возраста, воспитание интереса к окружающему миру, природе и культуре родного края.

Дидактическое пособие предназначено для работы с детьми педагогам дошкольных образовательных учреждений, учителям начальных классов, родителям, интересующимся вопросами развития коми-пермяцкой речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дидактическая игра может быть использована в совместной деятельности взрослого и ребенка как на этапе ознакомления, так и на этапе закрепления навыков владения коми-пермяцким языком и в самостоятельной деятельности детей.

Пособие распределено в управления образования города Кудымкара и всех районов Коми-Пермяцкого округа, а также в Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования, Кудымкарский педагогический колледж и Коми-Пермяцкую центральную национальную библиотеку им. М.П. Лихачева.

Дидактическая игра по развитию родной речи у детей дошкольного возраста «МИЯН ГÖГÖРЫН ОЛАН» издана по заказу Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского краяв рамках реализации проекта «Быдмас» (Всходы) за счет средств государственной программы «Общество и власть» (подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае).

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Официально

Опубликовано: 09.07.2018 в 23:27 в рубрике - Новости T7-inform

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