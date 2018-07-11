← Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов
Прямой эфир. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков →
Гость студии Татьяна Кондакова
Об обеспечении безопасности детей во время летних школьных каникул рассказывает зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Пермскому кра Татьяна Кондакова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов
Новая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детей
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Дмитрий Самойлов: «Качественное образование - одна из приоритетных тем»
«По следам селенитового медведя». Выпуск от 07.07.2018 г.
«Пульс города». Выпуск от 05 июля 2018 г.
Дмитрий Самойлов: «Нам надо серьезное внимание обратить на общественный транспорт»
«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей
Гость студии Елена Кузнецова
Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества
Добавить комментарий: