Пермский край. Неделя за 159 секунд

На минувшей неделе мы считали цены на квартиры и сопоставляли их с зарплатами и радовались за рейтинговые успехи пермских памятников. Все события и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, прямо сейчас, в нашем специальном проекте "Неделя за 159 секунд".