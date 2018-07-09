Пермский край. Неделя за 159 секунд
На минувшей неделе мы считали цены на квартиры и сопоставляли их с зарплатами и радовались за рейтинговые успехи пермских памятников. Все события и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, прямо сейчас, в нашем специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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