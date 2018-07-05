← Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества
Гость студии Елена Кузнецова
О процедуре обращения граждан в органы прокуратуры рассказывает старший помощник прокурора Пермского края Елена Кузнецова.
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