«Октябрь» вновь открывает двери для посетителей





Детский интерактивно-развлекательный центр «Октябрь» вновь открывается для посетителей 6 июля. Напомним, деятельность центра была приостановлена как обеспечительная мера после прокурорской проверки противопожарного законодательства. Сегодня замечания по пожарной безопасности устранены в полном объеме - 4 июля состоялся суд, который вынес решение в пользу развлекательного учреждения.

За время вынужденного закрытия в центре произошли изменения и обновления: был произведен косметический ремонт, созданы новые анимационные программы. 9 июля "Октябрь" планируют открыть вторжественной обстановке.

Напомним, детскийинтерактивно-развлекательный центр «Октябрь» стал одним из первых крупных объектов в Прикамье, закрытых этой весной после массовых проверок, вызванных страшным пожаром в Кемерово, когда в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек.