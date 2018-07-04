Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества

Пермь с рабочим визитом посетил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. Он провёл совещание с коллективом Пермского УФАС России. В центре внимания - практика антимонопольного контроля за действиями региональных органов власти.

В соответствии с поручениями Президента России В.В. Путина региональным властям, данными по итогам Госсовета по развитию конкуренции, всем субъектам РФ предстоит разработать «дорожную карту» развития конкуренции в регионе, в которую должны быть включены отраслевые рынки с недостаточно развитой конкуренцией или высоким уровнем государственного участия. И Пермское УФАС России будет следить за исполнением правительством края этой программы.

"Пермское УФАС в данном случае становится своеобразным оперативным штабом контроля и, конечно, помощи краевым властям в вопросах исполнения поручений Президента и Правительства России по развитию конкуренции. Наша задача – оказать содействие в работе по увеличению частного сектора в отраслях экономики и предотвратить нарушения антимонопольного законодательства со стороны опять же органов власти", - отметил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Рачик Петросян также встретился с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. По итогам встречи было заключено соглашение между ФАС России и Пермским краем о взаимодействии, предусматривающее совместную работу по внедрению проконкурентных подходов в решении задач социально-экономического развития региона.

"Речь идёт не об абстрактной конкуренции, а о конкретных отраслевых вопросах, которые касаются здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ - это все, что видят люди каждый день, с чем сталкиваются на каждом шагу. Выполнение критериев развития конкуренции должно в конечном итоге повысить качество услуг, которые получают граждане. Субъект обладает всеми возможностями для реализации указа Президента", -отметил замглавы ФАС Рачик Петросян.

Также в рамках совещания было уделено внимание вопросам разработки и внедрения в работе органов власти антимонопольного комплаенса – системы нормативных правовых актов, предупреждающей антимонопольные нарушения. Согласно задачам Нацплана, количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти должно быть снижено к 2020 году не менее чем в 2 раза.