Рачик Петросян: нарушение антимонопольного законодательства недопустимо, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества →
Гость студии Дарья Эйсфельд
О проекте "Зеленый щит" вокруг Перми и некоторых других партийных проектах рассказывает руководитель фракции "Справедливая Россия" в ЗС Пермского края Дарья Эйсфельд.
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