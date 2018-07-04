Гость студии Игорь Малых
Об основных достижениях фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского в минувшем парламентском сезоне рассказывает член фракции Игорь Малых.
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Об основных достижениях фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского в минувшем парламентском сезоне рассказывает член фракции Игорь Малых.
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