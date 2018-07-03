Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета
Ксения Маргашова (фото предоставлено Пермской краевой филармонией)
Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета.Это будет новый, расширенный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018-2020 годов.
Екатерина Башкирцева, гобой, Пермский музыкальный колледж (педагог - Соловьева Ольга Владимировна) и Ксения Маргашова, скрипка, Детская музыкальная школа № 1 г. Перми (педагог - Смагина Ольга Владимировна) стали участниками основного состава. А Вера Вятчанина (Детская музыкальная школа № 3) попала стажером в группу виолончелей (педагог - ЗРК РФ Вдовина Мария Васильевна). Всего же в отборе приняло участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья.
В этом году, в связи с беспрецедентным количеством участников отборочных прослушиваний и большим количеством по настоящему талантливых молодых музыкантов, принято решение изменить систему формирования коллектива: отныне Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет существовать в расширенном составе, не меняя его в течение ближайших двух лет (до момента проведения следующего национального отбора).
Под каждое конкретное выступление или турне будет формироваться состав оркестра из числа участников общего списка музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. А в феврале в Сочи оркестр будет собираться в полном составе для участия в концертах Зимнего Международного фестиваля искусств и занятий в рамках Международной музыкальной академии фестиваля.
Первое турне нового оркестра состоится с 30 августа по 18 сентября 2018 года. Концерты пройдут в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.
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