Ксения Маргашова (фото предоставлено Пермской краевой филармонией)

Три юных музыканта Перми вошли в оркестр Юрия Башмета.Это будет новый, расширенный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018-2020 годов.

Екатерина Башкирцева, гобой, Пермский музыкальный колледж (педагог - Соловьева Ольга Владимировна) и Ксения Маргашова, скрипка, Детская музыкальная школа № 1 г. Перми (педагог - Смагина Ольга Владимировна) стали участниками основного состава. А Вера Вятчанина (Детская музыкальная школа № 3) попала стажером в группу виолончелей (педагог - ЗРК РФ Вдовина Мария Васильевна). Всего же в отборе приняло участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья.

В этом году, в связи с беспрецедентным количеством участников отборочных прослушиваний и большим количеством по настоящему талантливых молодых музыкантов, принято решение изменить систему формирования коллектива: отныне Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет существовать в расширенном составе, не меняя его в течение ближайших двух лет (до момента проведения следующего национального отбора).

Под каждое конкретное выступление или турне будет формироваться состав оркестра из числа участников общего списка музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. А в феврале в Сочи оркестр будет собираться в полном составе для участия в концертах Зимнего Международного фестиваля искусств и занятий в рамках Международной музыкальной академии фестиваля.

Первое турне нового оркестра состоится с 30 августа по 18 сентября 2018 года. Концерты пройдут в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.