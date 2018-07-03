Гость студии Павел Подкладов
В Пермском театре «У Моста» в октябре пройдет третий по счету Международный фестиваль Мартина МакДонаха. Свои спектакли по пьесам известного ирландского драматурга в Пермь привезут театры из разных стран. Сейчас идет активный прием заявок. Светлана Бельская встретилась с театральным критиком, членом экспертного совета фестиваля Мартина МакДонаха Павлом Подкладовым.
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