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«В кругу друзей». Кыстыбый

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Ансамбль татарского танца "Гузел Чулман" и рецепт кыстыбыя - в новой программе "В кругу друзей".

Метки: в Пермском крае, в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.07.2018 в 13:21 в рубрике - Новости T7-inform

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← Гость студии Артем Баскаков

Гость студии Павел Подкладов →

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