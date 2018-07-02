Пермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSE

Артисты Пермского балета на XIV Международном фестивале Les Étés de la Danse в Париже исполнили «Времена года» Джерома Роббинса - американского хореографа, столетие со дня рождения которого в этом году отмечает всё мировое танцевальное сообщество.

Фестиваль Les Étés de la Danse проходит в Париже с 25 июня по 7 июля. Кроме Пермского балета, в программе заявлены американские компании: New York City Ballet, где Джером Роббинс работал вместе с Джорджем Баланчиным, San Francisco Ballet, Joffrey Ballet, Miami City Ballet и Pacific Northwest Ballet. При этом Пермский балет выступил самым многочисленным составом, в Париж отправилась половина пермской труппы.

Пермский театр оперы и балета - один из немногих в России, где можно увидеть постановки Джерома Роббинса. «Времена года», которые труппа привезла в Париж, идет только на пермской сцене. Премьера в Перми состоялась в 2007 году, спустя 28 лет после первого представления нью-йоркской публике.

Пермский балет представилв Париже«Времена года» в сопровождении оркестра Prométhée под управлением дирижера Артема Абашева. Спектакли прошли на сцене новой архитектурной достопримечательности Парижа - концертного зала La Seine Musicale, вмещающего шесть тысяч зрителей.

Турне проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и компании Grishko.