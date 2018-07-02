Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

Пермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSE

Артисты Пермского балета на XIV Международном фестивале Les Étés de la Danse в Париже исполнили «Времена года» Джерома Роббинса - американского хореографа, столетие со дня рождения которого в этом году отмечает всё мировое танцевальное сообщество.

Фестиваль Les Étés de la Danse проходит в Париже с 25 июня по 7 июля. Кроме Пермского балета, в программе заявлены американские компании: New York City Ballet, где Джером Роббинс работал вместе с Джорджем Баланчиным, San Francisco Ballet, Joffrey Ballet, Miami City Ballet и Pacific Northwest Ballet. При этом Пермский балет выступил самым многочисленным составом, в Париж отправилась половина пермской труппы.

Пермский театр оперы и балета - один из немногих в России, где можно увидеть постановки Джерома Роббинса. «Времена года», которые труппа привезла в Париж, идет только на пермской сцене. Премьера в Перми состоялась в 2007 году, спустя 28 лет после первого представления нью-йоркской публике.

Пермский балет представилв Париже«Времена года» в сопровождении оркестра Prométhée под управлением дирижера Артема Абашева. Спектакли прошли на сцене новой архитектурной достопримечательности Парижа - концертного зала La Seine Musicale, вмещающего шесть тысяч зрителей.

Турне проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и компании Grishko.

Метки: Культура, В мире, в Перми

Опубликовано: 02.07.2018 в 15:11 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

Гости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев

«В кругу друзей». Русский печатный пряник

«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.

В реестре недобросовестных поставщиков прибыло

Реклама в порядке

История пермской семьи - история Перми

Приходите в «Лето Парк»!

Старые здания школ обретут новый облик

С 1 июля часть ул. Уральской закроют на капремонт


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

Обратите внимание

в Перми

Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной

После того, как была одержана историческая победа над Испанией, в Перми, как и во многих других городах страны, люди массово стали выходить на улицы.
02.07.2018 в 15:41

Метки: в Перми, В России, Спорт

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02. 07. 2018 г. Сегодня в выпуске: - самые обаятельные и привлекательные женщины на колясках; - в Перми появилась новая рябиновая аллея; - на набережной стартовал фестиваль Дни городов Прикамья; - фестиваль воздушных шаров Небесная ярмарка Урала - день первый.
02.07.2018 в 15:39

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Пермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSE

Артисты Пермского балета на XIV Международном фестивале Les Étés de la Danse в Париже исполнили Времена года Джерома Роббинса американского хореографа, столетие со дня рождения которого в этом году отмечает всё мировое танцевальное сообщество.
02.07.2018 в 15:11

Метки: Культура, В мире, в Перми

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

В последнее время в Перми можно встретить не только интересные и красочные книжные издания, а с использованием 3D-технологий.
02.07.2018 в 14:23

Метки: в Перми, Культура, ИНТЕРВЬЮ, Сделано в Перми

В поисках лучшей цены...

Продавцы электроники и бытовой техники все дальше заходят в погоне за клиентом. Одна из сетей заявила, что если надо, готова вернуть разницу в двойном размере, если покупатель найдет ценник меньше, чем у них.
02.07.2018 в 12:50

Метки: в Перми

В России

Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной

После того, как была одержана историческая победа над Испанией, в Перми, как и во многих других городах страны, люди массово стали выходить на улицы.
02.07.2018 в 15:41

Метки: в Перми, В России, Спорт

«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Перми в минувшую субботу случился настоящий мультдесант. Ми-ми-мишки, Лунтик, Саша и Маша, Смешарики и еще с десяток популярных российских мультипликационных героев собрались вместе, чтобы осчастливить сотни пермских мальчишек и девчонок.
02.07.2018 в 10:06

Метки: в Перми, В России, Общество

Гость студии Алексей Моночков

Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков в студии ГТРК Пермь рассказал о том, как денежно-кредитная политика Центробанка РФ отражается на экономике, в том числе, Пермского края.
29.06.2018 в 21:45

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, ИНТЕРВЬЮ, Деньги

Кто получил золотую «Нику»?

Читайте в свежем номере газеты Эфир.
29.06.2018 в 14:07

Метки: в Перми, В России, Анонс

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

Как должна измениться поддержка, чтобы стимулировать российские компании завоевывать новые рынки?
28.06.2018 в 09:35

Метки: В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура

Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей странойПермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.

Пермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSEПермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSE

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

В поисках лучшей цены...В поисках лучшей цены...

В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодствоВ Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство

Гости студии Нелли Алекперова и Владимир ФедосеевГости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев

«В кругу друзей». Русский печатный пряник«В кругу друзей». Русский печатный пряник

«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.

PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»

В Кудымкаре вручили премии в области национальной культурыВ Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры

В Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкцииВ Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкции

МЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на водеМЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на воде

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты

Прикамские фермеры начали получать федеральные и региональные грантыПрикамские фермеры начали получать федеральные и региональные гранты

В Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыхаВ Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыха

«Яркое Лето» в парке им. Горького«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Чернушке получили дипломы будущие нефтяникиВ Чернушке получили дипломы будущие нефтяники

Слушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июляСлушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июля

Жители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущербаЖители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущерба

Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.

В реестре недобросовестных поставщиков прибылоВ реестре недобросовестных поставщиков прибыло

Реклама в порядкеРеклама в порядке

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную