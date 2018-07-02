Гости студии Евгений Тверетинов и Яна Гуничева
Пермский губернский оркестр вернулся из Санкт-Петербурга, где принял участие в 19-м Международном конкурсе-фестивале духовых оркестров. О том, как это было, рассказывают художественный руководитель коллектива полковник Евгений Тверетинов и балетмейстер-постановщик Яна Гуничева.
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