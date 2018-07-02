Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»
В последнее время вПерми можно встретить не только интересные и красочные книжные издания, а с использованием 3D-технологий. Подробно об одной такой книге рассказала генеральный директор издательской компании "Генезис" Екатерина Любимова.
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