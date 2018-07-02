Гости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев
О состоявшемся в начале июня фестивале "Прикамские вечера" и планах на грядущий сезон Дмитрию Пантелееву рассказали художественный руководитель БСО им. П. И. Чайковского дирижер Владимир Федосеев руководитель благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Нелли Алекперова.
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